Haddad testa positivo para Covid e compara sintomas a rinite alérgica

Apesar da imunização, o diagnóstico para infecção do novo coronavírus não é prova do fracasso ou da baixa eficácia das vacinas, como se tem afirmado nas redes sociais, uma vez que o imunizante visa reduzir o risco de agravamento da doença e não protege 100% contra o vírus, o que vale também para outras vacinas, não só a contra a Covid-19.

Haddad foi vacinado com a primeira dose em 15 de junho do ano passado e, à época, comemorou a imunização. "A melhor vacina é a que você toma. Viva o SUS e a ciência", escreveu em uma de suas redes sociais.

Haddad explicou que receberia a dose de reforço contra a Covid-19 nesta semana, mas agora fará isolamento e seguirá as orientações médicas. Ele pediu para que as pessoas se vacinem e sigam usando máscaras, medidas de proteção indicadas por especialistas para o combate à doença.

