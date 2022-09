Haddad tem 31% em SP, seguido de Tarcísio (21%) e Rodrigo (20%), mostra pesquisa Quaest

No levantamento espontâneo, são 64% os eleitores que ainda não decidiram em quem votar. Tarcísio lidera com 14%, seguido de Haddad (11%) e Rodrigo (7%).

No segundo turno, Haddad empata tecnicamente com Tarcísio (42% a 39%) e perde de Rodrigo (45% a 36%).

