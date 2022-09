Haddad, Tarcísio e Rodrigo trocam processos, em reflexo da disputa nacional

Do outro lado, o PL já ingressou com sete ações contra Lula acusando o petista de discurso de ódio, em especial por se referir a Bolsonaro como genocida.

Até o início de setembro, foram mais de 30 ações ajuizadas no TSE com alegações de fake news, sendo 26 contra bolsonaristas: o presidente, seus aliados ou influenciadores. Dessas, 18 foram movidas pelo PT e partidos da coligação, e oito, pelo PDT de Ciro Gomes, segundo dados da corte de janeiro a 2 de setembro.

Hélio Silveira, advogado da campanha de Haddad, vai na mesma toada e vê as ações como normais para o período eleitoral. Ele destaca a importância de processos do tipo, em especial quando um dos candidatos está concorrendo à reeleição, devido à eventual confusão de campanha e uso da máquina do estado.

Para Fernando Neisser, coordenador jurídico da campanha de Rodrigo, apesar de as campanhas rivais "estarem em nível abaixo do aceitável", não há, ao menos em São Paulo, um excesso de litigiosidade.

Até agora, em São Paulo, os candidatos ao governo já entraram com 91 processos, cifra bem superior em comparação a 2018, quando a soma das ações no mesmo período de campanha foi de 53.

O volume reflete a disputa nacional entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com várias petições em andamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

As disputas entre os candidatos ao Governo de São Paulo tratam tanto de publicidade externa --outdoors e banners, por exemplo-- como de propaganda na TV --inserções e peças no horário eleitoral obrigatório.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o início do ciclo eleitoral, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) recebeu 57 ações envolvendo as campanhas de Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB).

