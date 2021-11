Haddad retoma visitas ao interior de São Paulo nesta quinta (11)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad (PT) retomou suas visitas ao interior do estado de São Paulo e passará, entre quinta (11) e sexta-feira (12), por dez cidades na região do Vale do Paraíba.

O petista se encontrará com sindicalistas em Taubaté, cidade impactada pelo fechamento de fábricas da Ford no país, e com trabalhadores da área de ciência e tecnologia, em São José dos Campos.

Haddad também visitará o campus da Unifesp e o Instituto Federal de Educação e Tecnologia, de Jacareí, cuja instalação remonta sua passagem como ministro da Educação. A agenda ainda prevê passagens por Paraibuna, Caçapava, Lorena, Cachoeira Paulista, Guarantinguetá, Pindamonhangaba e Areias.

A próxima rodada de visitas ocorrerá nos dias 22 e 23 deste mês, na região do Vale do Ribeira.

Em pesquisa Datafolha realizada em setembro deste ano, Fernando Haddad aparece em segundo lugar na corrida eleitoral para o Governo de São Paulo em 2022, com 17% das intenções de voto.

Ele lidera com 23% em um cenário sem o ex-governador Geraldo Alckmin, de saída do PSDB, hoje o primeiro colocado no Datafolha com 26% das intenções de voto.

No primeiro cenário estimulado pelo instituto, após Alckmin e Haddad aparecem o ex-governador Márcio França (PSB, com 15%, empatado tecnicamente com o petista) e o líder de movimentos de moradia Guilherme Boulos (PSOL, com 11%).

Na sequência vêm o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (sem partido, com 4%) —tido hoje como o pré-candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido)— e o deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (Patriota, com 4%).

Por fim, com 1% cada, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (sem partido) e o deputado federal Vinicius Poit (Novo). Nulo ou branco somam 17% dos entrevistados; 3% responderam que não sabem.

A pesquisa foi realizada de 13 a 15 de setembro e ouviu 2.034 pessoas de 16 anos ou mais em 70 cidades do estado. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.