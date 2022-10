Haddad lidera rejeição em SP com 49%; Tarcísio tem 42%, mostra Datafolha

O novo levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.806 pessoas, de segunda (17) a esta quarta-feira, em 74 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-01542/2022.

A pesquisa mostra que, enquanto 49% afirmam não votar de jeito nenhum em Haddad, outros 39% indicam que vão votar com certeza nele, 11% talvez e 1% não sabe. Para Tarcísio, são 42% que não votam de jeito nenhum e 42% que votarão com certeza. Outros 14% talvez votem, e 2% não sabem.

O levantamento mostra que 49% declaram que não votariam de jeito nenhum no petista, e 42% em Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na rodada anterior, no dia 7, Haddad marcou 51% de rejeição, e Tarcísio, 39%.

