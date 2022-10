Haddad diz ter pedido pessoalmente a Amoêdo que apoiasse Lula

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, disse ter pedido pessoalmente a João Amoêdo, fundador do Novo, que apoiasse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Amoêdo declarou seu voto no petista na tarde deste sábado (15).

"Eu mantive conversas com o Amoêdo algumas semanas atrás e pedi pessoalmente a reflexão dele em virtude do que o Brasil está vivendo, dos riscos que o Brasil está correndo", disse Haddad nesta tarde após participar de um ato pela educação na Praça da República, no centro de São Paulo.

Ex-rivais. Haddad e Amoêdo se enfrentaram nas urnas em 2018, quando os dois eram candidatos à Presidência da República. Na ocasião, o candidato do Novo terminou a disputa em 5º, com 2,50% dos votos.

À Folha de S.Paulo, Amoêdo disse hoje que a possibilidade da reeleição de Jair Bolsonaro (PL), em quem ele diz ter votado há quatro anos, "apresenta um risco substancialmente maior" à democracia.

"Não me surpreendeu, mas fiquei muito satisfeito de abrir hoje as redes sociais e verificar que ele finalmente se decidiu pelo lado certo", acrescentou Haddad.

PEGOU MAL

A declaração de Amoêdo, que num primeiro momento sinalizou que poderia anular o voto neste segundo turno, foi mal recebida pelo próprio Novo.

"A triste declaração constrange a instituição, que se mantém coerente com seus princípios e valores e reforça que Amoêdo não faz mais parte do corpo diretivo do partido desde março de 2020", divulgou a sigla.

"TRAIÇÃO"

Felipe D'Avila, que foi o candidato do Novo no primeiro turno de 2022 e disse não apoiar ninguém no segundo turno, criticou Amoêdo e pediu que ele deixasse o partido.

"A declaração de voto de Amoêdo a Lula é uma traição aos valores liberais, ao partido Novo e a todas as pessoas que criaram um partido para livrar o Brasil do lulopetismo, que tantos males criou ao Brasil. Amoêdo: pega o boné e vai embora. Você não representa os valores liberais", declarou.

LIBERALISMO

Haddad alfinetou o posicionamento do Novo e chamou Amoêdo de "liberal no sentido pleno do termo."

"Lamento que o partido novo tenha envelhecido tão rapidamente. Ele [Amoêdo] deu uma demonstração de compromisso com a plataforma que ele próprio defende", finalizou o petista.