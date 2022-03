Haddad diz que PT deve apoiar Boulos em SP em 2024

Ele disse ainda que uma de suas metas é impedir que Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, seja de novo o candidato a deputado mais votado no estado. Segundo ele, é preciso derrotar Bolsonaro "e derrotar o seu filhote na eleição para deputado".

"O Haddad é hoje o candidato que está melhor posicionado dentro do campo progressista", disse o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Ele faz a declaração no mesmo dia em que Boulos declarou à coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, que não vai mais se candidatar ao governo de SP, abrindo espaço para uma composição em torno do nome de Haddad.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.