Haddad diz que governo não sabe lidar com redes sociais

O ministro também falou sobre a queda de juros, uma demanda do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central, que é autônomo. Para Haddad, as medidas tomadas até o momento abrem espaço para a redução e que a decisão tem de ser técnica.

"Isso é crucial sobretudo hoje com as redes sociais", respondeu Haddad. Ele acrescentou que a extrema-direita aprendeu a usar essas ferramentas. "Mas nós democratas não sabemos lidar com as redes sociais", completou.

A declaração foi dada no programa "Caminhos com Abílio Diniz", que vai ao ar na CNN Brasil nesta quinta-feira (18), às 22h15.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse em entrevista ao empresário Abílio Diniz que comunicar-se bem é crucial, mas que governo não sabe lidar bem com as redes sociais.

