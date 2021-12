Guedes pede ajuda a empresários para aprovar a reforma administrativa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulo Guedes (Economia) pediu ajuda a empresários durante um almoço nesta sexta-feira (10) para aprovar a reforma administrativa no Congresso Nacional. Ele participou de evento da Esfera Brasil e usou o discurso de que as mudanças propostas não farão Bolsonaro perder votos, ao contrário, vão atrair eleitores. O ministro aproveitou a presença de representantes de Minas Gerais para solicitar uma ajuda especial com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado.

Guedes tem reclamado que algumas reformas propostas pelo governo federal, entre elas a do imposto de renda, têm encontrado dificuldades para avançar no Senado, mesmo após aprovação na Câmara dos Deputados.

O ministro também abordou na conversa com nomes como Abílio Diniz, André Esteves e Rubens Menin as dificuldades que Sergio Moro pode ter caso alcance o posto de presidente. Guedes citou possíveis embates com o Judiciário e o Legislativo.