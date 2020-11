Guarulhos terá segundo turno entre ex e atual prefeito

MOGI DAS CRUZES, SP (FOLHAPRESS) - Segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, atrás apenas da capital, Guarulhos terá segundo turno entre o atual prefeito e candidato à reeleição Gustavo Henric Costa (PSD), o Guti, e o ex-prefeito Elói Pietá (PT).

Neste primeiro turno, confirmando as pesquisas de intenção de voto, Guti obteve 45,66% dos votos válidos contra 32,24% de Pietá, com 99,55% das urnas apuradas.

Um dos fundadores do PT, Pietá governou a cidade por dois mandatos, de 2001 a 2008, com obras lembradas por moradores. Em 2016, a onda antipetista que tomou o país após o impeachment da presidente Dilma Rousseff interrompeu um ciclo de 16 anos do partido no comando da prefeitura de Guarulhos.

Guti derrotou o deputado federal Eli Corrêa (DEM) no segundo turno e assumiu o cargo aos 32 anos, prefeito mais jovem que a cidade já teve. Ele afirma ter dedicado sua gestão ao equilíbrio das contas públicas, o que afirma deve garantir fôlego para obras caso reeleito, entre elas a ampliação do número de UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Pietá diz que Guti fez um governo sem inovações, enquanto o atual prefeito acusa o partido de ter deixado uma cidade endividade.

Na Justiça, a gestão de Guti enfrenta questionamentos por contratos durante a pandemia. Já contra Pietá pesam processos por improbidade administrativa referentes aos dois mandatos em que esteve a frente da cidade, de 2001 a 2008, um deles movido pelo atual prefeito.