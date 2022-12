Grupos de direitos humanos vão pressionar Lula por volta da Comissão de Mortos e Desaparecidos

O órgão, vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi extinto no último dia 15, duas semanas antes do fim do mandato do atual presidente.

A demanda será levada ao futuro novo chefe da Secretaria dos Direitos Humanos do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Silvio Almeida.

