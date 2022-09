Grupo Prerrogativas se solidariza com jornalista e pede medidas contra deputado

"É sintomático que tais ataques majoritariamente se destinem a jornalistas mulheres, o que denota o machismo e a misoginia inerentes ao bolsonarismo. Também é sintomático que as agressões verbais do presidente da República usualmente sejam emuladas por seus apoiadores de maneiras ainda mais violentas", diz o grupo.

