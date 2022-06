Grupo dos Brics marca para dia 24 encontro virtual que pode reunir Bolsonaro e Putin

Pouco antes do início da guerra, Bolsonaro viajou à Rússia e encontrou-se com Putin, o que acabou gerando críticas dos EUA e de outros países.

Conforme mostrou o Painel, o evento virou uma saia justa diplomática para o Brasil, uma vez que Putin tornou-se um pária em grande parte do Ocidente em razão da invasão do país vizinho, em fevereiro.

Foi essa a data escolhida para a cúpula de líderes dos países que compõem o grupo dos Brics, que reúne também China, Índia e África do Sul. A presidência rotativa do bloco está com os chineses, que definiram o dia para o encontro.

