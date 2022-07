Grupo cola cartazes contra Bolsonaro no trajeto da Marcha Para Jesus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cartazes com críticas a Jair Bolsonaro (PL) foram colados na madrugada desta sexta-feira (8) ao longo do trajeto da Marcha Para Jesus, evento evangélico que contará com a presença do presidente no sábado (9) em São Paulo.

As peças fazem referência a Deus para condenar aspectos como inflação, desemprego, tortura, intolerância e ódio. Pedem também que isso se reflita na escolha do voto em outubro.

"Inflação não é coisa de Deus. Bote fé no seu voto", diz um deles. São cerca de 500 cartazes do tipo lambe-lambe, colados em muros e viadutos no percurso, que começa na avenida Tiradentes e termina na praça Heróis da FEB, na zona norte de São Paulo.

Os responsáveis pela ação são empresários, publicitários e ativistas que se mantêm anônimos e bancaram o material. Eles também lançaram uma campanha online, com as hashtags #voteparamudar2022 e #lambelambedafe.

Maior evento evangélico do país, a Marcha volta a ser presencial após dois anos de pandemia. Ela deve atrair políticos conservadores, como Bolsonaro e o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu candidato ao governo de São Paulo.