Grupo anti-Bolsonaro cola cartazes direcionados a evangélicos em SP

O foco no eleitorado evangélico se deve à grande vantagem de Bolsonaro nesse segmento. Segundo o Datafolha, o presidente lidera por 49% a 32% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no grupo.

Os cartazes foram colados estrategicamente perto de templos evangélicos, sobretudo na região do Brás, zona leste da capital, que concentra grandes igrejas. Um dos pontos escolhidos foi a avenida Celso Garcia, onde está localizado o Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de opositores do presidente Jair Bolsonaro (PL) colou na madrugada desta terça-feira (20) em São Paulo cerca de mil cartazes direcionados ao público evangélico. As mensagens são focadas nas questões de fome e violência.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.