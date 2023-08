Governo vai criar grupo especial para avaliar situação da BR-319, diz Lula

Manaus/AM - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta quinta-feira (3) que o governo federal deve criar um grupo especial para estudar a viabilidade do asfaltamento da BR-319. A rodovia, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), segue sem definição sobre sua pavimentação devido a riscos ambientais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.