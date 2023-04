Governo terá gabinete de crise no Congresso para monitorar CPI

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai montar um gabinete de crise no Congresso para monitorar a CPI mista dos ataques golpistas de 8 de janeiro.

A leitura do requerimento para instalar a comissão deve ocorrer na próxima quarta-feira (26).

O objetivo será criar uma base para levantar documentos, organizar requerimentos, buscar fragilidades da oposição, subsidiar parlamentares, entre outros pontos. O local ainda será definido, mas é provável que seja na liderança do governo no Congresso.

Depois que viu a instalação da CPI mista como inevitável, o governo passou a apoiá-la e agora quer virar o jogo contra os bolsonaristas.

Da parte do Executivo, ocorreu uma primeira reunião nesta segunda-feira (24) para que ministérios envolvidos que possam estar envolvidos nos fatos apurados da comissão se preparem, reúnam documentos e escalem integrantes das pastas que possam auxiliar nos trabalhos do gabinete de crise.

O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, com os ministros Alexandre Padilha (SRI), Paulo Pimenta (Secom), Flávio Dino (Justiça), e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara (PT-CE). Também participaram integrantes da Casa Civil, AGU, CGU e Defesa.

As pastas são consideradas as principais envolvidas na comissão mista e devem ter atuação mais próxima do dia a dia.