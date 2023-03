Governo Tarcísio prepara reforma administrativa e quer mudar estatuto do servidor

Embora o governo diga que o objetivo não é reduzir o quadro de servidores ou retirar direitos, há clareza no Palácio dos Bandeirantes de que as mudanças enfrentarão forte resistência dos sindicatos. "Protesto é da democracia", diz Lima.

A segunda fase, mais para o final do ano, será centrada nos servidores de carreira. O governo quer aprovar um novo Estatuto do Servidor Público estadual, que é considerado ultrapassado. A versão atual é de 1968.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.