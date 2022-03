Governo retoma plano de indicar secretária de Guedes para posto no BID

Em 2020, a secretária teve seu nome envolvido em uma polêmica por ter sido passageira de um voo da FAB que a levou, junto com outras autoridades do governo, para um evento oficial na Índia.

A nomeação dela quase foi concretizada no ano passado, mas acabou sendo suspensa, com a justificativa de que a presença de Seillier era necessária na execução de diversos projetos de sua pasta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo deve retomar em breve o processo de nomeação da secretária especial do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), Martha Seillier, para uma diretoria do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), com sede em Washington (EUA).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.