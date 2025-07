Governo publica 'sextou com S de soberania', após PF fazer operação contra Bolsonaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A conta oficial do governo federal publicou um vídeo com a legenda "sextou com S de soberania", horas após a Polícia Federal realizar uma operação de buscas na casa de Jair Bolsonaro (PL), alvo de processo sob acusação de liderar a trama golpista de 2022, além de outras investigações.

O vídeo faz um enaltecimento do Brasil e reforça o discurso de patriotismo intensificado pelo governo desde o anúncio da sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ao fundo, foi utilizada uma música que diz "não mexe com meu Brasil, não mexe com minha gente" além de "nosso país é soberano, você vai ter que respeitar" e "quem manda no Brasil é o povo brasileiro".

O americano usou os casos enfrentados por Bolsonaro como argumento para justificar a retaliação comercial, tese defendida principalmente por Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente brasileiro.

Bolsonaro e seus filhos defendem que seja concedida anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e na trama golpista (ambos processos em que ele está envolvido) como forma de fazer Trump revogar a medida.

A operação da Polícia Federal contra Bolsonaro desta sexta foi relacionada a um inquérito contra Eduardo. Ele está nos Estados Unidos, onde tem tentado jogar a opinião pública e o governo do país contra as autoridades brasileiras que investigam seu grupo político.