Governo pode recriar estruturas por portaria e decreto se MP cair

Nada será feito, no entanto, sem a sinalização de Lula. Como a crise tem fortes contornos políticos, será necessário avaliar o que valeria o desgaste de enfrentar uma decisão do Congresso Nacional.

O Congresso usou a MP que criou os ministérios e seus contornos como uma forma de mostrar a insatisfação com a articulação política de Lula. Inicialmente, esvaziou as funções do Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Agora ela corre o risco de não ser votada até a quinta-feira (1º) a noite, quando irá caducar.

