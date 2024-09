Governo Lula gasta R$ 4 mi com 7 de Setembro maior e mais caro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) aumentou os gastos com o desfile cívico-militar de 7 de Setembro deste ano para R$ 4,3 milhões. O valor é resultado da ampliação da estrutura montada na Esplanada dos Ministérios.

Em 2023, o governo pagou R$ 3,1 milhões para o evento. O mote era "democracia, soberania e união", com foco em reverter a imagem negativa das Forças Armadas após os ataques de 8 de janeiro e em sinalizar pacificação.

O aumento de gastos é de cerca de R$ 1 milhão em um ano, já descontando a inflação do período.

Na cerimônia de sábado (7), a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) aposta no slogan "Democracia e Independência -É o Brasil no rumo certo".

O governo tenta demonstrar união entre os Poderes, exaltar a participação brasileira na liderança de eventos internacionais, como o G20, e mostrar os esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul após o estado enfrentar catástrofe climática no primeiro semestre.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), confirmou a presença no evento em Brasília.

Outro possível presente na cerimônia deverá ser o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que se tornou alvo ainda mais criticado por bolsonaristas após determinar a suspensão da rede social X.

Também deve comparecer o presidente da corte, Luís Roberto Barroso e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) foi convidado, mas ainda não confirmou presença.

O governo também informou que vão participar dos desfiles 30 atletas que disputaram as Olimpíadas de Paris deste ano. Eles integram o programa de incorporação de atletas de alto rendimento e recebem o Bolsa Atleta.

"Esse valor destinado à edição deste ano é R$ 1 milhão a mais que o aplicado em 2023, em virtude de dois motivos: a correção do montante pela inflação registrada no período dos últimos 12 meses bem como a ampliação do espaço destinado ao desfile, o que demanda mais recursos para viabilizar a realização do evento", disse a Secom, em nota.

O valor inclui gastos com as tribunas das autoridades, tablados para pessoas com deficiência e arquibancadas para 30 mil pessoas.

A estimativa dos organizadores é reunir 40 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. O desfile começa às 9h e termina às 10h30, com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal é a responsável por coordenar o plano de segurança entre os órgãos federais e distritais. O Protocolo de Operações Integradas foi fechado na última terça (3).

O plano prevê cinco pontos de acesso à Esplanada dos Ministérios. A entrada principal será pela via S1, próximo à Catedral. Quatro escadarias que dão aos ministérios serão liberadas. Todas as entradas terão policiais militares responsáveis por fazer revistas pessoais.

É proibido ao público levar garrafas de vidro, hastes de bandeira e objetos pontiagudos.

A Esplanada ficará fechada para trânsito de veículos às 23h desta sexta-feira (6). Nos últimos dois anos do governo Jair Bolsonaro (PL), houve tensão relacionada à entrada de caminhoneiros na região, com ameaças de invasão ao STF (Supremo Tribunal Federal) inflamadas por ataques do ex-presidente a ministros da corte.

As arquibancadas mais próximas das tribunas das autoridades terão segurança reforçada pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Todos que entrarem no espaço terão de passar por detectores de metais e revista mais rígida em bolsas e mochilas.

Serão 600 funcionários do GSI monitorando a segurança do evento. Eles serão responsáveis ainda por interditar o espaço aéreo, abatendo drones não autorizados, e definir eventual emprego de tropas do Comando Militar do Planalto, do Exército, que ficarão de prontidão no sábado.

O alto escalão das forças de segurança vai acompanhar o evento do Centro Integrado de Operações de Brasília, na sede da Secretaria de Segurança Pública do DF. O espaço conta com transmissão de imagens de câmeras fixas e drones.

As decisões tomadas no Centro Integrado de Operações serão repassadas à Cidade da Segurança Pública, estrutura montada ao lado do Museu da República, na Esplanada dos Ministérios, que servirá como ponto de apoio das forças de segurança.

A previsão do tempo é de temperaturas altas e baixa umidade relativa do ar -clima típico da capital federal em setembro. "O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal recomenda, em caso de sol forte e temperaturas elevadas, o uso de roupas leves, protetor solar, bonés ou chapéus. Também é aconselhável ingerir bastante água e alimentos mais leves", diz.