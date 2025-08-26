   Compartilhe este texto

Governo Lula adotará novo slogan 'do lado do povo brasileiro'

Por Folha de São Paulo

26/08/2025 13h30 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) deverá adotar um novo slogan para a sua administração, em substituição ao "União e Reconstrução", usado desde o começo do mandato Lula 3, em janeiro de 2023. O novo mote será "do lado do povo brasileiro", segundo um auxiliar do presidente da República.

A ideia reforçar a defesa da soberania brasileira, que vem sendo tratada pela gestão petista.

A frase foi idealizada pelo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência, Sidônio Palmeira, e apresentada aos demais colegas da Esplanada em reunião ministerial nesta terça-feira (26). Segundo relatos, também foi apresentado uma peça publicitária que tratava desse novo slogan.

Asfaltamento da BR 319 vira discurso eleitoral no Amazonas

