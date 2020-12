Governo federal prepara nova medida para compra de vacinas

O governo federal está elaborando uma nova medida provisória para a compra de vacinas. Desta vez, o foco será na Pfizer. Segundo o Estado de S. Paulo, a ideia é criar segurança jurídica para que o Ministério da Saúde possa comprar as doses, mesmo sem o registro da Anvisa em mãos.



Enquanto isso, o governo discute se o texto incluirá a responsabilização em caso de pedido de indenização. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter defendido que os vacinados assinem um “termo de responsabilidade”, Eduardo Pazuello, reservadamente, descarta essa opção.



A pasta busca concluir o acordo com a farmacêutica ainda em 2020. Na semana passada, o governo publicou uma medida provisória para compra de vacinas no valor de R$ 20 bilhões.