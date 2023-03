Governo de SP fará tour pelo Palácio dos Bandeirantes com visita a gabinete de Tarcísio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo planeja criar um novo tour do Palácio dos Bandeirantes ainda este ano, com a possibilidade de visita a todas as salas do prédio, inclusive a ocupada pelo governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos). As visitas ocorreriam nos finais de semana.

O gabinete de Tarcísio passou por uma reforma, que reverteu as modificações que haviam sido feitas na gestão João Doria, com a pintura de paredes na cor preta. Outras salas passarão por processo semelhante.

Hoje, já existe a possibilidade de visitar partes do Palácio, mas o objetivo é expandir esse roteiro, com curadoria profissional. Uma ideia é contar a história de São Paulo e do local tendo como guia as trajetórias dos governadores, desde a época do Império.