Governo de SP estuda replicar estrutura federal de cargos comissionados

Uma ideia em estudo é criar um organograma de cargos inspirado no modelo dos DAS (Divisão e Assessoramento Superiores), do governo federal, que tem seis níveis remuneratórios fixos.

O objetivo, segundo assessores do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), é dar maior racionalidade à estrutura salarial destes servidores. O diagnóstico é que não há clareza sobre carreiras e políticas de remuneração e gratificações. Há o desejo de que, com isso, seja possível atrair mais quadros da iniciativa privada.

