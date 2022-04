Governo de SP cassa aposentadoria de ex-fiscal chamada por delator de 'rainha da corrupção'

O pedido não foi aceito pela 8ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP. "A autora busca coagir o apelado a dar explicações sobre o conteúdo do depoimento por ele prestado junto ao Ministério Público, o que não tem cabimento", disse o desembargador Benedito Antonio Okuno em seu voto.

Os advogados dizem que Ideli trabalhou por 35 anos na Fazenda estadual de forma legítima, manteve "atuação irretocável" e não se envolveu em ilícito. A defesa dela havia sugerido, no pedido de explicações, que iria buscar uma reparação por danos morais do delator que a mencionou em seu acordo.

A defesa dela entrou com ação na Justiça contra o delator que citou a alcunha e perdeu. Sua defesa afirma que "a atribuição do título [pelo delator] induz a crer que a interpelante estaria envolvida em condutas irregulares e assevera-se inverídica, leviana e absurda".

Ideli foi mencionada na delação de Ananias José do Nascimento, um ex-agente fiscal de rendas envolvido na máfia do ICMS --esquema de pagamentos de propinas de empresas a agentes públicos para evitar cobranças tributárias.

