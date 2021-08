Governo de São Paulo define que Av. Paulista ficará apenas com bolsonaristas no dia 7 de setembro

Os movimentos anti-Bolsonaro vão ficar com a data do dia 12 de setembro, quando já estava agendado um ato de alcance nacional contra o presidente, capitaneado pelos movimentos MBL (Movimento Brasil Livre) e VPR (Vem Pra Rua) e por líderes de partidos como Novo e PSL.

A decisão foi tomada dessa maneira porque, segundo informações da gestão João Doria (PSDB-SP), os apoiadores do presidente solicitaram antes a data e não seria seguro permitir que os dois lados se manifestassem no mesmo dia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.