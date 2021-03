Governo de Minas é alvo de CPI por 'fura-fila' na vacinação

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Nas redes sociais, Zema afirmou que determinou que os órgãos de controle apurem o processo de vacinação de servidores. Disse ainda que o secretário "garantiu que todas as ações adotadas são técnicas e legais". A assessoria do governador informou que o servidor da Secretaria-Geral vacinado "cumpre expediente presencial na Secretaria de Estado de Saúde" e "todos os demais profissionais citados atuam na área de comunicação da SES". Segundo o governo, a vacinação dos servidores foi autorizada conforme critérios técnicos.

Além das suspeitas de fura-fila, a CPI deve alcançar outras áreas da Saúde no Estado. A justificativa para a instalação diz que a CPI também investigará "o baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no Estado, concomitante à não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos de saúde".

Na Assembleia, a avaliação entre deputados é de que a CPI foi instalada no pior momento possível para o governo Zema. O bloco considerado governista, que reúne deputados de sete partidos (Avante, Novo, Podemos, PP, PSDB, PSC e Solidariedade), não tem sido uma base coesa de apoio. Nas contas de deputados, apenas 11 dos 21 parlamentares do bloco se mantêm fiéis a Zema.

Enquanto isso, menos de 70% dos profissionais que atuam diretamente no combate à pandemia - médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem - no Estado receberam a primeira dose da vacina até agora. A segunda dose foi aplicada em 39,36% dos profissionais da área. O Ministério Público de Minas (MP-MG) investiga o caso e, anteontem, deu prazo de cinco dias para que o governo apresente a lista de servidores vacinados.

Ao menos um assessor próximo ao governador, que não trabalha na área da Saúde, tomou a vacina. Nicolau Coimbra Campedelli trabalha na Diretoria Central de Relação com a Imprensa, vinculada à Secretaria-Geral do Estado. Todo o alto escalão da Secretaria de Saúde, subsecretários, assessores de comunicação e de cerimonial da pasta, além de funcionários de gabinete, foram imunizados, totalizando 806 servidores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.