Governo Bolsonaro libera R$ 1 bilhão em emendas parlamentares represadas

Elas não têm relação com as chamadas emendas de relator, sobre as quais não há transparência. No caso destas, o governo emitiu um decreto segurando sua liberação nos três primeiros meses do ano.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que se prepara para disputar a reeleição, começou a liberar R$ 1 bilhão de emendas parlamentares que estavam represadas, relativas a restos a pagar do ano passado.

