Governo Bolsonaro diz ao STF que obrigar Lira a analisar impeachment viola separação entre Poderes

"O que houve nesse superpedido? Uma compilação de tudo o que já existia nos outros e esses depoimentos. Depoimentos quem tem que apurar é a CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito. É para isso que ela existe. Então ao final dela a gente se posiciona aqui, porque na realidade o impeachment como ação política a gente não faz com discurso, a gente faz com materialidade", afirmou na ocasião.

No final de junho, após a apresentação de um superpedido de impeachment pela oposição e por movimentos sociais, ele disse que uma ação do tipo exige materialidade.

Lira é aliado de Bolsonaro e foi eleito para o atual posto com o apoio do Planalto.

Além do mais, o órgão afirmou que o reconhecimento do pedido feito pelo PDT "violaria o princípio de separação dos Poderes".

"Assim, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a atuação do Poder Judiciário nos processos de impeachment limita-se a resguardar as garantias constitucionais de forma e o rito do processo, uma vez que seu trâmite tem, essencialmente, natureza discricionária, sujeitando-se a critérios de oportunidade e conveniência", afirma o parecer da AGU.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.