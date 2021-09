Governo avalia aumentar valor do Bolsa Família para R$ 300

Secretário do governo diz que depende de IOF, IR e precatórios para aumentar o bolsa família para R$ 300

O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal, disse nesta sexta-feira (17) que o governo pretende aumentar o benefício médio do Bolsa Família de R$ 189 para R$ 300 em novembro e dezembro deste ano. Isso será possível após o Presidente da República Jair Bolsonaro, ter assinado um decreto, nesta quinta-feira (16) que aumenta o valor do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, a alíquota IOF. Com o aumento do imposto e da arrecadação o valor vai poder ser aumentado e o número de pessoas que recebem o benefício deve aumentar de 14,6 milhões para 17 milhões de família beneficiadas.

O Auxilio emergencial está previsto para ser pago até o mês de outubro deste ano. Nos últimos meses do ano deve ser iniciado o pagamento do programa Auxilio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. "Terminando o auxílio emergencial cai no novo programa, nos últimos dois meses. Tem a compensação para novembro e dezembro, por isso foi editado o IOF. Para compensação do Auxílio Brasil de R$ 300", disse Funchal em transmissão pela internet.

Bruno Funchal disse que para que o programa continue sendo custeado no ano que vem, sem que estoure as contas públicas, é preciso promover uma alteração na programação de pagamento de precatórios (dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios reconhecidas em decisões judiciais definitivas) e, também, aprovar as mudanças no Imposto de Renda.

O Ministério da Economia disse que a fala do secretário foi genérica e que o valor de R$ 300 ainda não foi definido. E também disse que quando houver definição, vai anunciar de forma oficial.