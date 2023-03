Governo aposta ter 90 dos 108 votos de federação entre União e PP

Como a Folha de S.Paulo mostrou, no entanto, o casamento entre os dois partidos enfrenta dificuldades. Caciques do União Brasil avaliam que se fosse analisada hoje, a federação não teria os 60% de votos necessários na Executiva para ser formalizada.

O PP, que endossou a candidatura à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje se coloca como oposição a Lula. A federação com o União poderia servir como um passaporte para o apoio ao atual governo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.