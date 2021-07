Governador João Doria é diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez

Na última segunda-feira (12), três dias antes de ser diagnosticado, Doria também participou de um evento com aglomeração de centenas de pessoas no Memorial da América Latina. O encontro foi organizado pelo governo de São Paulo para anúncios relacionado à educação.

"Obrigado pela preocupação comigo, se esse é seu interesse. Estou resfriado e com coriza", ironizou quando questionado pela reportagem sobre seu estado de saúde durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

O governador já havia sido diagnosticado em agosto do ano passado, mas disse não ter manifestado sintomas. Nesta semana, porém, Doria surgiu rouco e com coriza —um dos sintomas da doença causada pelo novo coronavírus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.