Governador do Rio e ministros debatem investimentos no estado em seminário

Também participam o vice-presidente de Assuntos Corporativos e Institucionais da Vale, Alexandre D'Ambrosio, e o presidente do Tribunal de Justiça do estado, desembargador Ricardo Cardozo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), e os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Jader Filho (Cidades) estarão entre os participantes de um seminário sobre investimentos no estado que o grupo Esfera Brasil promoverá na capital fluminense na quinta (15) e sexta-feira (16).

