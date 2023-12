Governador do DF não irá a evento que marca um ano do 8 de janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), não irá ao evento em Brasília que vai marcar um ano dos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Ibaneis viajará para Miami, nos Estados Unidos. A viagem vai de 28 de dezembro a 15 de janeiro de 2024, segundo a assessoria de comunicação.

O governo do DF não informou se a viagem já estava programada. A assessoria também não informou se o Planalto foi avisado formalmente da ausência.

A reportagem tenta contato com o Palácio do Planalto para comentar a ausência do governador. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

EVENTO

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), anunciou na última quinta-feira (21) o evento. A cerimônia acontecerá no Senado e contará com a presença dos chefes dos três Poderes.

Secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, disse nesta terça-feira (26) que não há informação sobre "qualquer ato agressivo". Ele também afirmou que o governo planeja uma "segurança exemplar" para a cerimônia.

Ibaneis Rocha foi afastado do cargo no dia seguinte aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Em março, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou seu retorno.