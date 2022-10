Governador de SP oferece aumento na segurança de Tarcísio e Haddad

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, afirmou nesta terça que três delegados do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) estão à frente das investigações do caso e que testemunhas foram ouvidas durante a madrugada.

"Ontem [segunda] mesmo eu coloquei à disposição dos candidatos a governador o reforço nas suas seguranças. Se entenderem como necessário, a polícia de São Paulo. está à disposição", afirmou Rodrigo, em entrevista coletiva após assinar a autorização para a construção da sede do COI (Centro de Operações Integradas) da Secretaria da Segurança Pública no centro de São Paulo, na manhã desta terça.

