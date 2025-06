Governador de SC brinca com separação do Sul 'se o negócio não funcionar bem lá para cima'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), brincou em evento na última quinta-feira (12) sobre a separação dos estados do Sul do restante do Brasil.

Ele fez uma referência ao movimento "O Sul é o meu país", que propõe a separação dos catarinenses, do Paraná e do Rio Grande do Sul, formando um país independente. O evento contou com a presença dos governadores Ratinho Junior (PSD) e Eduardo Leite (PSD), os quais citou como presidenciáveis.

"Tem Sul, está conosco, vamos fazer um país do Sul aqui, daqui a pouco nós chegamos lá. Tem dois candidatos a presidente da República aqui, daqui a pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena para o lado de cá e fazemos 'o Sul é o nosso país'", afirmou Jorginho.

O governador também brincou com uma correção nas divisas entre o estado que governa e o Paraná, disse ter "passado uma régua" na região e que pegou um pouco de território. As duas unidades federativas assinaram acordo para dar fim a uma imprecisão nos marcos territoriais documentados em 1920, e uma área de 490 hectares considerada paranaense agora pertence aos catarinenses.

"Eu peguei um pedaço [do Paraná] agora. Você [Ratinho Junior] que me deu, é que as divisas estavam meio erradas, aí nós passamos uma régua aí, ele foi generoso e deixou nós pegarmos, mas não tinha muita coisa boa em cima, não", disse o político do PL.

Jorginho Mello citou, por diversas vezes no evento, a cooperação entre os três chefes de Executivos estaduais, elogiando tanto Ratinho quanto Eduardo Leite. Ratinho é a principal opção do PSD para disputar o Palácio do Planalto -o gaúcho também se colocou como presidenciável, mas deve tentar o Senado nas eleições do ano que vem.