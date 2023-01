Governador de Alagoas nomeia filha, prima e tia para cargos do 1º escalão

- Em seu plano de governo, fez promessas de atuar de forma prioritária no combate à fome e de manter as políticas de governo de seu antecessor, Renan Filho

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), nomeou a filha, uma prima e uma tia para cargos do primeiro escalão do governo. A informação consta no Diário Oficial do Estado de 1º de janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.