Governador da Paraíba vai para o PSB e cria novo obstáculo para federação com PT

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um dia depois de aprovar a criação de uma federação com o PSDB, a Cidadania teve sua primeira e mais importante baixa para as eleições de 2022: o governador da Paraíba, João Azevêdo, confirmou neste domingo (20) que irá deixar o partido para se filiar ao PSB.

A parceria do Cidadania com o PSDB foi aprovada neste sábado (19) em reunião do diretório nacional do partido. Caso também seja aprovada pelos tucanos, os dois partidos terão atuação conjunta e serão parceiros em nível federal, dos estados e municípios nos próximos quatro anos.

A filiação de João Azevêdo ao PSB vai acontecer na próxima quinta-feira (24), em João Pessoa. Pesou na decisão o fato de o PSDB ter o governador de São Paulo, João Doria, como pré-candidato ao Planalto. Azevêdo tem indicado que vai apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro.

Os tucanos também são oposição ao governo Azevêdo na Paraíba e têm como pré-candidato ao governo o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), filho do ex-governador Cássio Cunha Lima.

"O governador já vinha sinalizando que, se fosse aprovada a federação com o PSDB, ele não teria condições de permanecer no Cidadania", afirma o presidente estadual do partido, Ronaldo Guerra.

A filiação de Azevêdo ao PSB consolida o retorno do governador ao seu partido após pouco mais de dois anos. Ele havia deixado a legenda em dezembro de 2019 após romper o com seu então padrinho político, o ex-governador Ricardo Coutinho, hoje filiado ao PT.

O antagonismo entre Azevêdo e Coutinho cria mais um obstáculo nas conversas entre PSB e PT para a formação de uma federação que também incluiria PV e PC do B.

As negociações se arrastam há semanas e esfriaram nos últimos dias após o acirramento do imbróglio em torno da definição do candidato do grupo ao governo São Paulo, pleiteada pelo ex-governador Márcio França (PSB) e pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT).

A filiação de Coutinho, que tem relação próxima com Lula, rachou o PT da Paraíba. Uma parcela da legenda alinhou-se ao ex-governador e defende uma composição com o MDB.

Outra parte é aliada do governador João Azevêdo e defende a sua reeleição em outubro. Esse segmento do partido faz parte da gestão na Paraíba e ocupa a secretaria estadual de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido.

Nesta segunda-feira (21), um ato em João Pessoa lançará a pré-candidatura de Ricardo Coutinho (PT) ao Senado e confirmará o apoio ao senador Veneziano Vital do Rego (MDB), que no mesmo ato lançará o seu nome como candidato ao governo do estado em oposição a Azevêdo.

Para Ronaldo Guerra, aliado do governador, o PSB da Paraíba não será um entrave na formação de uma federação com o PT, mas caberá aos petistas decidirem se apoiarão a reeleição de Azevêdo em outubro.

"Estimamos que cerca de 75% do PT na Paraíba apoie o governador. Mas isso é um problema interno do partido, a bola está com eles", afirma.

Filiado ao Cidadania desde janeiro de 2020, Azevêdo ajudou a robustecer o partido na Paraíba. Na eleição municipal, a legenda saiu de 1 para 46 prefeitos no estado e tinha como meta eleger ao menos dois deputados federais. A tendência é que seu grupo político o acompanhe na mudança para o PSB.

Para o Cidadania, contudo, a federação com o PSDB é uma estratégia de sobrevivência, já que o partido é um dos que estão ameaçados pela cláusula de barreira.

Caso não atinja a meta de ao menos 2% dos votos válidos nacionais para a Câmara ou a eleição de pelo menos 11 deputados federais em nove estados, a sigla perderá tempo de televisão e acesso a recursos do fundo partidário.