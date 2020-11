Governador Carlos Moisés é absolvido em processo de impeachment e segue no cargo em SC

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Por seis votos a três, o tribunal especial montado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina absolveu nesta sexta-feira (27) o governador do estado, Carlos Moisés (PSL), de crime de responsabilidade.

Assim, ele deve retornar ao cargo, ocupado interinamente há um mês pela vice-governadora, Daniela Reinehr (sem partido). A maior parte do grupo julgador, composto por deputados estaduais e desembargadores do Tribunal de Justiça catarinense, considerou que o governador não cometeu crime de responsabilidade ao conceder aumento salarial aos procuradores do estado.

Um dos membros da comissão se absteve na votação. Moisés ainda enfrenta outro pedido de impeachment na Assembleia, que trata de supostas irregularidades na tentativa de contratação de um hospital de campanha em Itajaí e sobre a compra de 200 respiradores pelo valor de R$ 33 milhões.

O dinheiro, alegam os acusadores, foi pago antecipadamente e sem garantia de entrega. O governador nega ser responsável pela compra dos equipamentos.