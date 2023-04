Governador bolsonarista dá cargo de confiança a filha de Michelle em Santa Catarina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Letícia Firmo, ganhou um cargo de confiança no Governo de Santa Catarina. Letícia, 20, é a quarta parente de Michelle a ser empregada por políticos bolsonaristas em 2023.

O governador de SC, Jorginho Mello (PL), assinou a nomeação de Letícia na última sexta (14).

Ela é a nova assistente de gabinete da Secretaria de Articulação Nacional, que atua em Brasília. O salário-base do cargo é de quase R$ 13 mil.

Outros três familiares de Michelle ganharam cargos neste ano: um irmão está no governo de São Paulo, uma irmã atua no gabinete da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o genro, namorado de Letícia, é motorista do senador Jorge Seif (PL-SC).

O Governo de SC afirma que Letícia é qualificada para o cargo. Em nota enviada ao UOL, o Executivo catarinense diz que ela "será cobrada como todos os colaboradores e terá os mesmos direitos dos demais".

"A nova servidora já tem experiência na função, que exerceu por quase dois anos na ADASA (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal). Ela cursou direito até o segundo semestre e agora faz gestão pública", diz a nota.

A assessoria de Michelle não se manifestou até a publicação deste texto. A reportagem não conseguiu contato com Letícia.

QUEM SÃO OS NOMEADOS

- Letícia Marianna Firmo da Silva: filha do primeiro casamento de Michelle, a enteada de Jair Bolsonaro teve postura discreta durante o governo do padrasto, mas vem se manifestando recentemente no Instagram. Em janeiro, ela rebateu uma declaração da atual primeira-dama, Janja da Silva, de que a família Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada em mau estado de conservação.

- Igor Matheus Oliveira Modtkowski: namorado de Letícia e cabo do Exército, Igor foi nomeado em março como motorista de Seif, senador e ex-secretário da Pesca do governo Bolsonaro. Antes disso, até dezembro de 2022, ele trabalhou por três anos em uma secretaria do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro. No Senado, Igor (na foto abaixo) terá um salário de quase R$ 4.000.

- Geovanna Kathleen Ferreira Lima: Geovanna, 24, é irmã de Michelle por parte de mãe. No último dia 13, ela foi nomeada assistente parlamentar da senadora Damares, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, e vai receber pouco mais de R$ 4.000 por mês.

- Diego Torres Dourado: irmão de Michelle por parte de pai, Diego é "assessor especial" do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desde o início do ano, com um salário-base de mais de R$ 19 mil. Soldado da FAB, Dourado já foi assessor do Ministério da Defesa e do senador Irajá (PSD-TO), filho da ex-senadora Kátia Abreu.

PARENTES PEGARAM CARONA EM VOO DA FAB

Letícia, Giovanna e Igor estão entre os parentes de Michelle que receberam uma carona de Damares Alves, então ministra do governo Bolsonaro, em um voo da FAB (Força Aérea Brasileira) de Brasília a São Paulo, em agosto de 2021.

A justificativa para o voo era a participação em um evento do programa social Pátria Voluntária, gerido por Michelle. Em São Paulo, Michelle e Damares foram à festa de aniversário do maquiador Agustin Fernandez, amigo da ex-primeira-dama.