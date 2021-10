Google vai exigir processo de verificação para campanhas políticas em 2022

"Por regra, a empresa não permite segmentação política. Os anúncios na busca são direcionados com base no contexto, na palavra-chave que o usuário está procurando", diz.

"Qualquer pessoa terá acesso detalhado sobre gastos, quantidade de anúncios, valor investido e outras informações a depender da base de dados coletada pela empresa com o processo de verificação" ,diz Natália Kuchar, advogada e especialista em anúncios e plataformas de publicidade do Google.

Além das restrições para anúncios eleitorais, o Google também vai disponibilizar no primeiro semestre de 2022 um relatório público com informações sobre os anunciantes na plataforma.

O Google também vai limitar a segmentação para as campanhas eleitorais, e os anunciantes terão acesso somente a filtros de localização geográfica, por faixa etária e gênero. Outros anunciantes, por exemplo, conseguem usar a ferramenta de forma mais ampla, como segmentação por afinidades do usuário.

Segundo a política de anúncio do Google, a empresa exige que todos os anúncios eleitorais mostrem uma nota identificando quem pagou por eles. Para formatos maiores, a empresa pede que o anunciante gere uma declaração "Pago por", de acordo com as informações fornecidas durante o processo de verificação.

