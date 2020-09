Google lança treinamento digital gratuito para organizações de imprensa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google acaba de lançar o Programa de Crescimento Digital da GNI (Google News Initiative). O curso é gratuito, voltado para veículos de imprensa de pequeno e médio porte em todo o mundo e tem como objetivo ajudar empresas de mídia a desenvolverem habilidades digitais para acelerar o crescimento dos negócios on-line.

O programa se concentra em cinco áreas temáticas — Receita vinda dos leitores, Ampliação e engajamento de audiência, Receita publicitária, Dados e Produto —e está disponível em português e em mais nove idiomas.

O currículo oferece aos veículos oficinas, consultoria individualizada, exercícios interativos de dimensionamento de oportunidades para calcular o potencial de receita gerada por leitores, diagnóstico de funil de usuário para identificar melhorias em métricas de desempenho e um exercício de identificação de objetivos para criar um plano de longo prazo para os veículos. Haverá sessões específicas para editores, como “Transformação do Impresso ao Digital” e “Startups Digitais”.

A Google News Initiative foi criada em 2018 para auxiliar empresas de mídia a gerarem receitas em negócios digitais.Trabalha desde questões específicas de modelo de negócio, como assinaturas digitais, dados e publicidade, por meio do GNI Labs, como orienta sites a aumentarem a audiência por meio de ferramentas como a News Consumer Insights.

O programa se baseia em um edição lançada recentemente na Europa e é fruto da colaboração com especialistas do setor – incluindo FT Strategies, do Financial Times, consultorias FTI Consulting e Mather Economics, e associações do setor de imprensa como INMA (Associação Internacional de Veículos de Notícia), Local Media Association (Associação de Imprensa Regional) e WAN-IFRA (Associação Mundial de Editores de Notícia).

As organizações participantes podem acessar os guias e exercícios gratuitos a qualquer momento na central on-line da GNI. As oficinas estão disponíveis por ordem de chegada e os Labs serão oferecidos mediante inscrição.

Para se inscrever na primeira série de oficinas, acesse a página do programa (https://newsonair.withgoogle.com/events/dgp-pt-reader-revenue).