Gleisi diz que déficit zero 'arrebenta o Orçamento' e defende revisão em meta de Haddad

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), defende revisão na proposta de déficit zero no Orçamento federal de 2024, medida anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) e que será encaminhada formalmente ao Congresso nesta quinta-feira (31). "Você nunca tem governabilidade total sobre a receita. Um negócio desse [déficit zero em 2024] arrebenta o Orçamento. Nós vamos cortar investimento, contingenciar?", afirmou a petista, verbalizando pensamento dominante na ala política do partido de Lula.

"Diante do quadro que nós temos, inclusive com a colaboração do Congresso Nacional em aumento de despesas, é muito difícil manter esse déficit zero a nao ser contingenciando investimento, tirando recursos de áreas importantes. Acho que não teria problema nenhum um déficit fiscal ano que vem, diante desse quadro. Isso já está até precificado pelo mercado", completou Gleisi, que também é deputada federal.