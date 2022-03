Girão, que defendeu governo na CPI da Covid, vira maior aliado de Moro no Podemos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora tenha ficado muito associado ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a CPI da Covid, o senador Eduardo Girão (CE) é hoje um dos parlamentares do Podemos mais próximos do pré-candidato Sergio Moro.

Girão é tido pelo presidenciável como um conservador com convicções firmes na área comportamental, o que pode ajudá-lo a abrir portas nesse campo. O senador defende valores da família que em muitos aspectos se confundem com os de Bolsonaro.

Na CPI, também teve posições fortemente contrárias à obrigatoriedade da vacina e em defesa do uso de remédios sem eficácia, como a hidroxicloroquina.

Em um aspecto, Girão diverge bastante de Bolsonaro, no entanto: ele é contrário à defesa da ampliação do acesso às armas para os cidadãos. Nesse ponto, aproxima-se mais de Moro, que nunca foi grande entusiasta do tema.