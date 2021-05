Gerente da Pfizer diz que governo Bolsonaro cogitava alterar legislação para comprar vacina desde novembro

A minuta teria recebido pareceres favoráveis internamente da Controladoria Geral da União e da Advocacia-Geral da União. No entanto, o dispositivo acabou retirado da medida provisória que efetivamente tramitou no Congresso.

"Desde novembro, autoridades do governo já cogitavam que tinha sim que ter uma iniciativa legislativa. Mas o governo brasileiro não apresentou. Poderia editar medida provisória, com efeito de lei, mas não o fez", afirmou o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A venda da vacina para o Brasil só foi efetivada em março deste ano, após aprovação de projeto de lei de iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O governo Jair Bolsonaro sempre apontou que as cláusulas impostas pela Pfizer impediam a compra da vacina, por se chocar com as leis brasileiras.

