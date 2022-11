General Heleno diz que 'infelizmente' Lula não está doente

Após as eleições, Lula foi para Porto Seguro, no sul da Bahia, onde descansou após a vitória sobre Bolsonaro, e retornou a São Paulo neste sábado (5).

A declaração foi dada na saída do Palácio do Alvorada a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que mencionaram o boato que circula entre bolsonaristas sobre Lula estar doente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.