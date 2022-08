Gabriela Manssur tenta reverter impugnação após decisão de Gilmar Mendes

Já na decisão desta semana, o magistrado do STF reconheceu que Manssur deixou de exercer funções de promotora desde que se afastou do cargo, não apenas depois que pediu sua exoneração —ao contrário do entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral.

A licença havia sido concedida pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo. De acordo com o chefe do MP-SP, ela poderia continuar recebendo os salários durante a campanha eleitoral.

Manssur, que desfrutava de uma licença remunerada do Ministério Público para se candidatar à Câmara dos Deputados, encerrou uma trajetória de 19 anos no órgão após ter seu afastamento cassado por Gilmar Mendes em julho deste ano.

À Justiça Eleitoral, a defesa da ex-promotora ainda destaca que seu afastamento do MP-SP foi chancelado pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo. Em 1ª de abril deste ano, quando se filiou ao MDB, Manssur já não desempenhava mais funções no órgão.

Na segunda-feira (15), porém, o ministro Gilmar Mendes acolheu um recurso apresentado pela ex-promotora e reconheceu que ela deixou de exercer suas atribuições no Ministério Público ainda em março deste ano, dentro do período estipulado para que pudesse se candidatar.

Para o órgão, ela não teria se desincompatibilizado do Ministério Público (MP) dentro do prazo previsto, uma vez que pediu exoneração em 13 de julho —até então, ela estava apenas afastada.

Conhecida por atuar em casos como o do médium João de Deus e do empresário Samuel Klein, Manssur foi alvo de um pedido de impugnação apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-promotora Gabriela Manssur (MDB) apresentou uma contestação junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo reivindicando o deferimento de sua candidatura para deputada federal. A iniciativa tem como base uma decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes favorável a ela.

