Gabriel Colombo quer desmilitarizar PM e diz que Lula e Haddad não representam a esquerda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato ao Governo de São Paulo Gabriel Colombo (PCB) defende a desmilitarização da polícia no estado e critica a frente da esquerda que fez aliança "para poder ser palatável para a burguesia". Para ele, as pré-candidaturas do ex-presidente Lula e do ex-ministro Fernando Haddad, ambos do PT, não são de esquerda.

"Nem eles se apresentam [como de esquerda]. Eles se apresentam como uma frente ampla, progressista", afirmou Colombo na sabatina realizada pela Folha de S.Paulo e UOL na tarde desta quinta-feira (5).

O pré-candidato é contrário à aliança de Lula com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB para se filiar ao PSB e ocupar o cargo de vice na chapa do petista.

"Alckmin foi um dos responsáveis pelo massacre do Pinheirinho [ocupação em São José dos Campos, no interior paulista, que foi desocupada com forte ação policial quando o ex-tucano era governador]. Ele é conhecido também pela repressão aos professores e suas manifestações. Que reprimiu o movimento secundarista nas escolas. E ele trouxe figuras do bolsonarismo para o mainstream na política, como o Ricardo Salles. Ele apoiou e defendeu o golpe e a prisão de Lula", disse Colombo sobre Alckmin.

Sobre a segurança pública, o pré-candidato defende que "temos que repensar a lógica de tratar tudo como militarização".

"[É preciso] pensar melhor a inteligência na segurança pública, e não uma ostensividade. A gente sabe que a Polícia Militar, os aparelhos de repressão e segurança do estado, eles têm uma característica que carregam vários elementos estruturais da nossa sociedade. Entre eles o racismo. Os negros, negras, sobretudo jovens, são as maiores vítimas dos homicídios cometidos por policiais, por exemplo", disse o filiado ao PCB.

"A lógica de militarizar é a que foi utilizada até aqui. E ninguém se sente mais seguro andando pelas ruas de São Paulo e de qualquer cidade grande do estado, por exemplo. Então a gente tem que repensar essa lógica."

A entrevista com o pré-candidato foi conduzida pelo apresentador Diego Sarza, pelo colunista do UOL Leonardo Sakamoto e pela jornalista da Folha de S.Paulo Carolina Linhares.

Ele também propõe preparar bairros de cidades paulistas para poderem fazer defesas comunitárias de suas áreas. "Pra ter uma vigilância que não seja essa ostensividade da polícia, que nas periferias vai chegar sempre desrespeitando, assassinando. A resposta não é só o policiamento, mas criar condição para uma maior segurança pública.

Na sabatina, ele também afirmou que, caso eleito, vai atuar para que decisões judiciais por desocupações de áreas ocupadas por famílias sem teto ou sem terra e que não sejam reprimidas com violência.

RAIO-X

Gabriel Colombo, 31

Nascido no Rio de Janeiro, cresceu em Minas Gerais e em 2009 mudou-se para Piracicaba (SP) para cursar engenharia agronômica na Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz, da Universidade de São Paulo. É militante da área de moradia e de reforma agrária.

CONFIRA AS DATAS DAS SABATINAS E DOS DEBATES

Sabatinas presidenciais​

2º turno - de 10 a 14/10

Debates presidenciais

2º turno - 13/10, às 10h

Debate com candidatos à Vice-Presidência

1º turno - 29/9, às 10h

Debate com candidatos ao Senado

1º turno - 27/9, às 10h

Sabatinas com pré-candidatos ao Governo de SP

Altino Junior (PSTU) - 6/5 - 10h

Fernando Haddad (PT) - 6/5 - 16h

2º turno - de 17 a 21/10

Sabatinas confirmadas em MG

Lorene Figueiredo (PSOL) - 9/5 - 10h

Miguel Corrêa (PDT) - 11/5 - 10h

Alexandre Kalil (PSD) - 12/5 - 10h

Carlos Viana (PL) - 13/5 - 10h

Romeu Zema (Novo) não aceitou o convite

Sabatinas confirmadas no RJ

Felipe Santa Cruz (PSD) - 16/5 - 10h

Rodrigo Neves (PDT) 18/5 - 10h

Anthony Garotinho (União Brasil) - 18/5 - 16h

Marcelo Freixo (PSB) - 20/5 - 10h

*Cláudio Castro (PL) ainda não respondeu ao convite

Demais sabatinas

Semana de 23/5 - BA

Semana de 30/5 - PR

Semana de 06/6 - RS

Semana de 13/6 - PE

Semana de 20/6 - CE

Debates com candidatos ao Governo de SP

1º turno - 19/9, às 10h

2º turno - 20/10, às 10h​